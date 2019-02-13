Я одевался так 7 лет назад: Де Брейне раскритиковал одноклубника

Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брейне посетил программу Fashion Week и рассказал, что думает о стиле в одежде у своих одноклубников.

Де Брейне рассказал, что Александр Зинченко лишен чувства вкуса.

"Видно, что молодой парень. Фон красивый, но остальное.. Я одевался так лет семь назад", - заявил бельгиец, глядя на эту фотку.

Так же был раскритикован португальский нападающий Бернарду Силва.

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