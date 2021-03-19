"Я офигел": Мухин отреагировал на дебютный вызов в сборную России

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Полузащитник московского "Локомотива" Максим Мухин поделился эмоциями в связи с вызовом в сборную России.

19-летний футболист впервые в карьере получил приглашение в национальную команду. Он заменил в составе травмированного Романа Зобнина.

"О вызове узнал два часа назад. Быстро собрал вещи, скоро вылетаю в аэропорт. Очень обрадовался, это было неожиданно. Я готовил себе еду, а тут вызов в сборную. Я офигел. Звонок был от нашего врача, который работает в клубе, а сейчас в сборной. Потом он передал трубку Станиславу Саламовичу и сказал, что я вызван в национальную сборную. Еду не уронил, всё чётко ответил. Родители, как и я, в диком шоке, что так вышло", - цитирует Мухина Metaratings.

Россияне 24 марта сыграют с Мальтой, 27 марта - со Словенией, 30 марта - со Словакией.

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