Я охреневаю: тренер "СКА-Хабаровск" шокирован информацией о возможном техническом поражении

Команде "СКА-Хабаровск" могут присудить техническое поражение в матче 1-го тура ФНЛ с "Армавиром" (3:0).

Дело в том, что в этой встрече принял участие полузащитник Ираклий Квеквескири, который получил две желтые карточки в последнем туре ПФЛ минувшего сезона в матче "Арарат" - "Зоркий" и заработал одноматчевую дисквалификацию.

Известие о возможном техническом поражении шокировало наставника дальневосточников Сергея Передню.

"В клуб не поступало письма о дисквалификации Квеквескири! Не понимаю, как такое возможно?! И что, теперь нас сделают козлами отпущения? Я охреневаю!

Интересно, как теперь будут выкручиваться органы, которые должны были нас уведомить о дисквалификации игрока? Это, выходит, мы с "Армавиром" просто так сыграли? У меня нет слов".

Стоит отметить, что на официальном сайте ФНЛ информация о дисквалификации Квеквескири отсутствовала.

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