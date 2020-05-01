"Я остался без жилья и дохода": "Русский Месси" застрял в Болгарии из-за пандемии коронавируса

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"Я остался без жилья и дохода": "Русский Месси" застрял в Болгарии из-за пандемии коронавируса

Воспитанник московского "Спартака" Денис Давыдов не может вернуться в Россию, об этом сам футболист рассказал в инстаграме.

Нападающий, получивший прозвище "Русский Месси", застрял в Болгарии, где до последнего времени выступал за софийский ЦСКА. Спортсмен посетовал, что остался без денег и жилья.

"На данный момент я нахожусь в Болгарии, так как у меня действовал контракт с клубом ЦСКА София. В связи со сложившейся обстановкой в мире, в клубе начались финансовые трудности: клуб предложил мне расторгнуть договор и вернуться домой. Я согласился, но с условием, что будет рейс до Москвы. На тот момент, границы уже были закрыты. И вот уже месяц я нахожусь на территории Болгарии в ожидании вывозного рейса. Об организации вывозных рейсов пока не идёт речи!

2 мая 2020 года правительство Болгарии организовывает рейс, который следует по маршруту София – Москва – София, для вывоза своих граждан из России. Узнав, что на этом рейсе я смогу вернуться на Родину, я приобрёл билеты, расторг контракт и сдал квартиру, в которой проживал. Но вчера 30 апреля МИД России отказался принимать своих граждан!!! Болгарский самолёт полетит пустой. И за 2 дня до вылета нам сообщают об этом!!! Как будто только вчера узнали о самолёте из Болгарии!

Я остался без контракта, жилья, тренировок и дохода. Получается, граждане Болгарии для Болгарии - важны, а граждане России нет?!!! Я понимаю, что ситуация сложная, но я хочу придать этому огласку! На чудо не надеюсь, но надеюсь, что хоть что-то изменится по отношению к своим гражданам!" - написал Давыдов.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Всем привет! Не думал , что мне придется писать об этом тут, но приходится! На данный момент я нахожусь в Болгарии, так как у меня действовал контракт с клубом ЦСКА София. В связи со сложившейся обстановкой в мире, в клубе начались финансовые трудности: клуб предложил мне расторгнуть договор и вернуться домой. Я согласился, но с условием, что будет рейс до Москвы. На тот момент, границы уже были закрыты. И вот уже месяц я нахожусь на территории Болгарии в ожидании вывозного рейса. Об организации вывозных рейсов пока не идёт речи!!!! 02.05.2020 года, правительство Болгарии организовывает рейс, который следует по маршруту София-Москва-София, для вывоза СВОИХ граждан из России. Узнав, что на этом рейсе я смогу вернуться на Родину, я приобрёл билеты, расторг контракт и сдал квартиру, в которой проживал. Но вчера 30.04 МИД РОССИИ ОТКАЗАЛ ПРИНИМАТЬ СВОИХ ГРАЖДАН!!! Болгарский самолёт полетит пустой. И за 2 дня до вылета нам сообщают об этом!!! Как будто только вчера узнали о самолете из Болгарии!‍♂️ Я остался без контракта, жилья, тренировок и дохода‍♂️ Получается, граждане Болгарии для Болгарии - важны, а граждане России нет?!!! Я понимаю, что ситуация сложная, но я хочу придать этому огласку! На чудо не надеюсь, но надеюсь, что хоть что-то изменится по отношению к своим гражданам! Всем здоровья, в это непростое время!

Публикация от Denis Davydov (@davydovdenis69)

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