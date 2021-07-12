"Я осуществил мечту". Неймар сделал неожиданное заявление после поражения в финале Кубка Америки
Фото: инстаграм Неймара/Автор неизвестен
Нападающий сборной Бразилии Неймар заявил, что он осуществил свою мечту, несмотря на поражение национальной команды в финальном матче чемпионата Европы с командой Аргентины (0:1).
"Спасибо, боже... спасибо за то, что заставил меня испытать это чувство, спасибо за то, что заставил меня осуществить эту мечту — носить эту футболку. Спасибо за все. Я люблю тебя, бог. Я люблю тебя, Бразилия", — написал Неймар в своем инстаграме.
Благодаря победе Аргентины свой первый трофей с национальной командой завоевал форвард аргентинцев Лионель Месси.
Не пропустите: Неймар обратился к Месси после финала Кубка Америки. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
"Я осуществил мечту". Неймар сделал неожиданное заявление после поражения в финале Кубка Америки
-
Кокорин обратился к Манчини после победы сборной Италии на Евро-2020
-
Кафельников высказался об успехе сборной Италии на Евро-2020, упомянув Дзюбу
-
Грилиш ответил на критику по поводу отказа пробивать пенальти в финале Евро-2020
-
"Фенербахче" сделал крупное предложение Ярмоленко: названа сумма
-
"Спартак" потроллил Кокорина. Зарема отреагировала
-
Саутгейт определился со своим будущим в сборной Англии
-
Сборная Италии показала видео из раздевалки после победы на Евро-2020
-
"Милан" сделал новое предложение по Влашичу
-
Дзюба попал в число лидеров Евро-2020
-
Уткин назвал свою версию символической сборной Евро-2020
-
Песков высказался по поводу влияния Кремля на российский футбол
-
Сборная Италии обновила собственный рекорд результативности на Евро / ЧМ
-
Соммер - лидер Евро-2020 по сейвам
-
Игроки "Ювентуса" - лидеры по голам, забитым на Евро
-
Жоржиньо - десятый футболист, выигравший Евро и ЛЧ/КЧ за один год
-
Финал Евро в седьмой раз в истории дошёл до дополнительного времени
-
Евро-2020 побил рекорд по забитым голам
-
Сборная Италии вернулась в Рим после победы на Евро (фото)
-
Только три футболиста играли в финалах Евро в более молодом возрасте, чем Букайо Сака
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13