"Я осуществил мечту". Неймар сделал неожиданное заявление после поражения в финале Кубка Америки

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"Я осуществил мечту". Неймар сделал неожиданное заявление после поражения в финале Кубка Америки

Фото: инстаграм Неймара/Автор неизвестен

Нападающий сборной Бразилии Неймар заявил, что он осуществил свою мечту, несмотря на поражение национальной команды в финальном матче чемпионата Европы с командой Аргентины (0:1).

"Спасибо, боже... спасибо за то, что заставил меня испытать это чувство, спасибо за то, что заставил меня осуществить эту мечту — носить эту футболку. Спасибо за все. Я люблю тебя, бог. Я люблю тебя, Бразилия", — написал Неймар в своем инстаграме.

Благодаря победе Аргентины свой первый трофей с национальной командой завоевал форвард аргентинцев Лионель Месси.

Не пропустите: Неймар обратился к Месси после финала Кубка Америки. | http://soccernews.ru
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