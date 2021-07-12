"Я осуществил мечту". Неймар сделал неожиданное заявление после поражения в финале Кубка Америки

Фото: инстаграм Неймара/Автор неизвестен

Нападающий сборной Бразилии Неймар заявил, что он осуществил свою мечту, несмотря на поражение национальной команды в финальном матче чемпионата Европы с командой Аргентины (0:1).

"Спасибо, боже... спасибо за то, что заставил меня испытать это чувство, спасибо за то, что заставил меня осуществить эту мечту — носить эту футболку. Спасибо за все. Я люблю тебя, бог. Я люблю тебя, Бразилия", — написал Неймар в своем инстаграме.

Благодаря победе Аргентины свой первый трофей с национальной командой завоевал форвард аргентинцев Лионель Месси.

Не пропустите: Неймар обратился к Месси после финала Кубка Америки. | http://soccernews.ru