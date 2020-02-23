"Я переступил черту". Робертсон рассказал о конфликте с Месси в матче Лиги Чемпионов



Защитник "Ливерпуля" Эндрю Робертсон рассказал о своем конфликте с нападающим "Барселоны" Лионелем Месси, который произошел во время ответного матча полуфинала Лиги Чемпионов (4:0).

"Вспоминая тот матч, я жалею лишь о конфликте с Месси. Я был в шоке, когда посмотрел повтор. Мы с Фабиньо атаковали Месси, наши ноги переплелись, в результате чего упали на газон. Сыграть так против лучшего футболиста в истории...

Я очень уважаю Месси и "Барселону". В тот вечер нам нужно было сотворить чудо. Если такая мелочь помешала лучшему игроку в мире показать свой максимум... Но я сожалею, такой уж я человек. Быть можно, я переступил черту", - приводит слова Робертсона официальный сайт клуба.

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