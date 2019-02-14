Я получил удовольствие: тренер "Краснодара" прокомментировал ничью с "Байером"

Наставник "Краснодара" Мурад Мусаев высказался об игре против "Байера" (0:0).

"Я получил удовольствие от нашей игры. Мне понравилось, как выглядела команда после зимнего перерыва. Я чувствую гордость за ребят. Кое в чем еще есть недостатки, но в целом все хорошо. У нас даже был шанс победить", - приводят слова Мусаева российские СМИ.

Ответный поединок в Леверкузене состоится 21 февраля.

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