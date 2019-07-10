"Я просто охренел": Тарасов рассказал о конфликте с "Локомотивом" из-за неуплаты счёта за операцию
Бывший полузащитник "Локомотива" Дмитрий Тарасов поделился подробностями конфликта с московским клубом.
Напомним, что "железнодорожники" отказались оплачивать счёт на 23 тысячи евро за операцию футболиста.
Хавбек травмировался в последнем матче за столичную команду. Произошло это незадолго до истечения контракта между сторонами.
"Вышел на замену, получил травму. Меня унесли на носилках, я почувствовал, что у меня надрыв мышцы. Прошёл обследование, мне сказали, что у меня тяжёлый надрыв, два месяца надо восстанавливаться. Я хромал, не мог ходить. После отдыха в Турции встретился с президентом. Мы разговаривали полтора-два часа. Это была добрая, душевная встреча. Но мне дали понять, что со мной не будут продлевать контракт.
Я спросил, могу ли заняться ногой. Мне надо восстановиться и найти команду. Он ответил: "Да, без проблем, езжай. Мы всё сделаем". Пришёл на УЗИ в Москве с полной уверенностью, что есть улучшения, а мне говорят, что необходима операция. Прилетаю с женой в Рим. Там подтвердили, что необходима операция. Я, честно говоря, охренел - мне отказали в продлении контракта, восстановление после операции займёт 2-2,5 месяца, а трансферное окно закроется в августе. Я осознал, в какую жопу я попал.
После этого я пришёл попросить свой родной клуб, в котором провёл 9 лет, помощи: восстановиться, например, с дублем. Мне нужна была футбольная практика, чтобы набрать форму. Я всё это объяснил и получил в ответ категорическое: "Нет". Но дальше я просто охренел. Окей, мне сказали "нет". Но потом меня спрашивают в лоб: "А тебе кто будет операцию оплачивать?". У меня давление поднялось или упало, не знаю. Я был в шоке. Ответил: "Ну, клуб. Мы же с вами разговаривали две недели назад".
Мне ответили: "Мы говорили про реабилитацию". Я напомнил: "Но у вас же контракт с этой клиникой. Я делал операцию, когда у меня ещё был период контракта. Операцию я сделал 20 июня, а контракт был рассчитан до 30-го. Какая цена вопроса? 10 тысяч евро. Не знаю, зажал клуб или нет, но мне так ответили", - рассказал Тарасов.
32-летний игрок выступал за "Локомотив" с 2010 года, провёл 188 матчей, забил 12 голов и сделал 10 ассистов.
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Между "Локомотивом" и Тарасовым возник финансовый спор
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|Оренбург
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|Ахмат
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|30
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|10
|Урал
|30
|38
|11
|Рубин
|30
|36
|12
|Динамо Москва
|30
|33
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|Крылья Советов
|30
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|Анжи
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