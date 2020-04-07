"Я просто заболел, простыл или как?": Алиев сообщил о появлении у него симптомов коронавируса

Известный в прошлом украинский футболист Александр Алиев, возможно, заразился коронавирусом.

По словам 35-летнего спортсмена, у него появились симптомы смертельно опасной инфекции.

"Скажите, пожалуйста, что делать? Температура 37,4 - 37,5. Уже мерил четыре раза. Чувствую себя хорошо, только кашель. Что скажете на это? Что это такое - я просто заболел, простыл или как? Пока самочувствие нормальное у меня. Почему интересуюсь - есть ли смысл вызывать скорую? Почитаю любые комментарии, будет очень приятно, если что-то посоветуете. Вот это я прогулялся сегодня", - сказал Алиев.

В Украине коронавирусом заразились почти 1500 человек, 45 из которых умерли.

Алиев известен по выступлениям за киевское "Динамо", "Днепр", "Локомотив" и "Анжи".

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