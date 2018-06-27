Я разбит: Мюллер шокирован вылетом Германии с ЧМ-2018



Полузащитник сборной Германии Томас Мюллер прокомментировал вылет команды с Чемпионата Мира-2018.

"Я крайне разочарован. После игры со Швецией мы думали, что всё в наших руках, но сейчас я разбит. То, что в такой группе мы, чемпионы мира, финишируем четвёртыми, - провал. Найти причины этого сложно. Чемпионам мира всегда непросто с точки зрения соперников. Мы не смогли выдержать это давление, будучи изученными соперниками под микроскопом", - приводят слова Мюллера российские СМИ.

Напомним, что Германия проиграла Мексике (0:1) и Южной Корее (0:2), сумев победить только Швецию (2:1). В итоге немецкая сборная заняла четвертое место в группе и не сумела выйти в плей-офф.

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