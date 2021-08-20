"Я разочарован": Куман прокомментировал ситуацию с контрактом Мориба

Фото инстаграм Илайша Мориба

Наставник "Барселоны" Рональд Куман высказался по поводу проблем с продлением соглашения полузащитника Илайша Мориба.

Действующий контракт 18-летнего футболиста с "сине-гранатовыми" истекает в июне 2022 года.

"Мы разговаривали с ним две или три недели назад. Я считаю ситуацию ужасной, потому что он молод, но оказался в ситуации, когда не играет. Знаю, что клуб готов ему предложить. Я сказал ему, что деньги - не главное. Важнее играть. Впрочем, футболист и его окружение решили иначе, и я разочарован", - приводит слова Кумана Marca.

Ранее стало известно, что "Барса" предложила Мориба три варианта продолжения карьеры.

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