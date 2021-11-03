"Я счастлив". Роналду высказался о спасении "МЮ" в матче с "Аталантой"

Фото: инстаграм Криштиану Роналду/Автор неизвестен

Португальский нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду прокомментировал ничейный результат матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Аталантой" (2:2).

"Это был сложный матч. В Бергамо всегда тяжело играть, но мы верили в успех до конца. Я так счастлив. "Манчестер Юнайтед" никогда не сдается. Это хороший результат для нашей команды. "Аталанта" мощно начала, как мы и ожидали. У них фантастический тренер. Когда я выступал за "Ювентус", то с ними всегда было сложно играть. Нам немного повезло, но это футбол", - приводит слова Роналду BBC Sport.

"Манчестер Юнайтед", набрав семь очков, занимает первое место в турнирной таблице группы F. Следующий матч манкунианцы проведут 23 ноября на выезде с "Вильярреалом".

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