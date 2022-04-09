"Я съел много шоколада, чтобы отвлечься". Тухель высказался о матче с "Реалом"

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"Я съел много шоколада, чтобы отвлечься". Тухель высказался о матче с "Реалом"

Фото: твиттер "Челси"\Автор неизвестен

Главный тренер лондонского "Челси" Томас Тухель высказался о матче с мадридским "Реалом" (1:3) в рамках 1\4 финала Лиги чемпионов.

"Ощущение, что в матче против "Реала" мы упустили невероятную возможность. Четвертьфинал Лиги чемпионов – это не просто матч. Это важнейший вечер, матч против сильнейшего соперника, а мы не смогли показать лучшую игру.

Поэтому мы были разочарованы и злы. После игры я не очень мог сдерживать эмоции, ведь я знаю, насколько лучше мы можем играть и какие нетипичные ошибки были допущены.

Я смотрел игру с "Реалом" дома и разозлился посреди ночи. Утром я снова посмотрел ее и разозлился еще больше. Я съел много шоколада, чтобы компенсировать это", – сказал немецкий специалист.

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