"Я съел много шоколада, чтобы отвлечься". Тухель высказался о матче с "Реалом"
Фото: твиттер "Челси"\Автор неизвестен
Главный тренер лондонского "Челси" Томас Тухель высказался о матче с мадридским "Реалом" (1:3) в рамках 1\4 финала Лиги чемпионов.
"Ощущение, что в матче против "Реала" мы упустили невероятную возможность. Четвертьфинал Лиги чемпионов – это не просто матч. Это важнейший вечер, матч против сильнейшего соперника, а мы не смогли показать лучшую игру.
Поэтому мы были разочарованы и злы. После игры я не очень мог сдерживать эмоции, ведь я знаю, насколько лучше мы можем играть и какие нетипичные ошибки были допущены.
Я смотрел игру с "Реалом" дома и разозлился посреди ночи. Утром я снова посмотрел ее и разозлился еще больше. Я съел много шоколада, чтобы компенсировать это", – сказал немецкий специалист.
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