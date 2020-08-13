"Я согласен с решением комиссии". Слуцкий прокомментировал свою дисквалицикацию

Главный тренер "Рубина" Леонид Слуцкий высказался по поводу своей двухматчевой дисквалификации по решению КДК РФС.

Напомним, специалиста отстранили на две игры из-за оскорбления судьи в матче 1-го тура с "Локомотивом" (0:2).

Также Слуцкий оштрафован на 200 тысяч рублей.

"Меня не может устроить или не устроить это решение. Я согласен с решением комиссии. Все прошло максимально корректно. Могу только выразить благодарность членам комитета.

У нас очень хороший штаб помощников, есть возможность коммуницировать. Это необычный опыт на самом деле, и у меня это будет второй раз за тренерскую карьеру. Я уверен, что помощники справятся в этой ситуации.

Кто будет исполнять обязанности? Мы еще не обговаривали, скажем. Думаю, не принципиально, будет это Веретенников или Кузьмин. Скорее это для формальных вещей - таких, как интервью перед и после матча, пресс-конференция. Просто определим, кто из них будет присутствовать", - передает слова Слуцкого пресс-служба "Рубина".

А еще: Слуцкий дисквалифицирован на 2 матча и оштрафован на 200 тысяч рублей