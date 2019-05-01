"Я спокоен": реакция Касильяса после перенесенного инфаркта

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"Я спокоен": реакция Касильяса после перенесенного инфаркта

Голкипер "Порту" Икер Касильяс после перенесенной операции на сердце отправил сообщение своим друзьям и родственникам. Об этом информирует Marca.

Напомним, сегодня, 1 мая, 37-летнему вратарю стало плохо после утренней тренировки. Футболиста госпитализировали в больницу, где ему сделали операцию.

Позже клуб написал, что Касильясу уже ничего не угрожает, однако из-за хирургического вмешательства, он, возможно, завершит карьеру.

По данным издания, голкипер написал: "Я спокоен".

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