"Я спокоен": реакция Касильяса после перенесенного инфаркта
Голкипер "Порту" Икер Касильяс после перенесенной операции на сердце отправил сообщение своим друзьям и родственникам. Об этом информирует Marca.
Напомним, сегодня, 1 мая, 37-летнему вратарю стало плохо после утренней тренировки. Футболиста госпитализировали в больницу, где ему сделали операцию.
Позже клуб написал, что Касильясу уже ничего не угрожает, однако из-за хирургического вмешательства, он, возможно, завершит карьеру.
По данным издания, голкипер написал: "Я спокоен".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бенфика
|31
|78
|2
|Порту
|31
|76
|3
|Спортинг Лиссабон
|31
|70
|4
|Брага
|31
|64
|5
|Морейренсе ФК
|31
|49
|6
|Витория Гимарайнш
|31
|45
|7
|Белененсиш
|31
|40
|8
|Рио Аве
|31
|39
|9
|Санта-Клара
|31
|38
|10
|Дешпортиво Авеш
|31
|36
|11
|Портимоненсе
|31
|36
|12
|Маритиму
|31
|36
|13
|Боавишта
|31
|35
|14
|Витория Сетубал
|31
|33
|15
|КД Тондела
|31
|31
|16
|Дешпортиво Чавес
|31
|31
|17
|Насьонал
|31
|27
|18
|Фейренсе
|31
|15