Я теперь волк: оригинальная презентация Клюйверта в качестве игрока "Ромы"

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Я теперь волк: оригинальная презентация Клюйверта в качестве игрока "Ромы"

Новичок "Ромы" Джастин Клюйверт для презентации в качестве игрока римской команды надел маску волка, который является символом клуба.

Подробности трансфера 19-летнего Клюйверта из "Аякса" в "Рому" Вы можете узнать здесь. | http://soccernews.ru

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