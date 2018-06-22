Я теперь волк: оригинальная презентация Клюйверта в качестве игрока "Ромы"

Новичок "Ромы" Джастин Клюйверт для презентации в качестве игрока римской команды надел маску волка, который является символом клуба.

Подробности трансфера 19-летнего Клюйверта из "Аякса" в "Рому" Вы можете узнать здесь. | http://soccernews.ru