"Я туда не хотел". Жирков рассказал, как переходил в "Зенит"
Фото: инстаграм Юрия Жиркова/Автор неизвестен
Бывший футболист сборной России Юрий Жирков рассказал, что он не хотел переходить из московского "Динамо" в петербургский "Зенит" в 2016 году.
"Помню, это были сборы в "Динамо". Зашел администратор и сказал собирать вещи. Я не хотел собирать никакие вещи, уже половина сборов прошла! Потом зашел Кокорин и тоже сказал собирать вещи. Мы были в Испании, а "Зенит" — в Португалии. Ну, он и сказал, что нужно ехать в «Зенит» в Португалию. Я сказал, что никуда не поеду. Какой "Зенит"?! Потом поговорили, встретились с человеком от Германа Ткаченко, и так я оказался в "Зените". Меня всегда куда-то зовут, я не хочу, а потом там и оказываюсь", — сказал Жирков в интервью на ютуб-канале "Сычев подкаст и Денис Казанский".
38-летний Жирков выступал за "Зенит" с 2016 по 2021 годы. Всего он провел за клуб из Санкт-Петербурга 127 матчей во всех турнирах, забил пять голов и отдал 16 результативных передач.
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