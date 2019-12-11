"Я уродливый и бородатый". Гаттузо ярко высказался о своих имиджевых правах



Новый главный тренер "Наполи" Дженнаро Гаттузо рассказал, что в его контракте с неаполитанским клубом нет пункта об имиджевых правах.

"Я согласился возглавить "Наполи", так как это большой клуб, у которого прекрасный президент и отличные футболисты. Мне было не сложно принять предложение клуба, я сразу же согласился. О деньгах мы говорили мало. Мне не нужно было обсуждать пункт об имиджевых правах, так как я уродливый, бородатый и наполовину седой", - приводит слова Гаттузо Football Italia.

41-летний специалист подписал с неаполитанским клубом контракт до лета 2021 года. На посту наставника "партопейцев" он сменил Карло Анчелотти, который был отправлен в отставку.

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