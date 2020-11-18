"Я устал быть причиной всех проблем "Барселоны": Месси ответил на вопрос о Гризманне

Капитан "Барселоны" Лионель Месси отреагировал на слова экс-агента Антуана Гризманна.

Напомним, что Эрик Олатс утверждал, что Месси мешал адаптации Гризманна в "Барсе".

"Если честно, я устал быть причиной всех проблем в клубе", - приводит слова Месси Mundo Deportivo.

Месси пытлася покинуть "Барселону" в летнее трансферное окно, однако экс-президент клуба Жозеп Бартомеу отказался отпускать аргентинца.

В составе "Барселоны" Гризманн провел 57 игр, забил 17 голов и отдал 6 ассистов.

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