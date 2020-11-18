"Я устал быть причиной всех проблем "Барселоны": Месси ответил на вопрос о Гризманне

1 Теги барселоналионель мессиантуан гризманн

"Я устал быть причиной всех проблем "Барселоны": Месси ответил на вопрос о Гризманне

Капитан "Барселоны" Лионель Месси отреагировал на слова экс-агента Антуана Гризманна.

Напомним, что Эрик Олатс утверждал, что Месси мешал адаптации Гризманна в "Барсе".

"Если честно, я устал быть причиной всех проблем в клубе", - приводит слова Месси Mundo Deportivo.

Месси пытлася покинуть "Барселону" в летнее трансферное окно, однако экс-президент клуба Жозеп Бартомеу отказался отпускать аргентинца.

В составе "Барселоны" Гризманн провел 57 игр, забил 17 голов и отдал 6 ассистов.

Читайте также: Сотрудник "Барселоны": "Мы расстроились, что Месси не ушел из клуба". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

sploshnovalena

СEKС Знакoмcтвa! Одинокие и Замужниe очень хoтят ceкca, все бесплатно и анонимно. Здесь дают в попу и берут в рот, можешь убедиться сам---- http://bit.do/xznakom

Ответить

главное

ФИФА приняла решение вручить награду The Best

ФИФА приняла решение вручить награду The Best

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов