"Я в ладоши хлопал". Гинер высказался об отъезде Гончаренко после поражения от "Зенита"

Президент ЦСКА Евгений Гинер высказался по поводу отъезде главного тренера Виктора Гончаренко в Беларусь после проигрыша "армейцев" в матче 23-го тура РПЛ сезона-2019/2020 с "Зенитом" (0:4).

"Ну отъехал человек - а потом приехал. И что дальше? Вот я человек эмоциональный. И меня тоже может переклинить - скажу что-то резкое или поведу себя как-то не так. Гончаренко больше переживает всё в себе. Решил отдохнуть пару дней - что тут такого? Другое дело, если бы я сказал ему, что он уволен. Или он мне - что увольняется. Всё понятно: проиграли, переживал. Ещё Валерий Георгиевич Газзаев часто повторял: "У победы 100 отцов, поражение - сирота". В поражении всегда виноват тренер. И он сам винил прежде всего себя: что-то не так сделал, не так подготовил команду. Хотя я считаю, что виноваты все. Нет, у нас не было тяжёлого кейса. И душещипательных разговоров - тоже.

У меня даже минуты сомнения не было в том, что Гончаренко вернётся! Наоборот, я в ладоши хлопал - из-за того, что человек психанул на себя и делает какие-то выводы. Вот если бы он просто махнул рукой - ну и ладно, проиграли и проиграли - вот тогда бы у меня закрались тревожные мысли", - цитирует Гинера Sport24.

Сегодня, 22 октября, ЦСКА на выезде сыграет с "Вольфсбергом". Начало - в 22:00 (мск).

А еще: Гончаренко оценил готовность ЦСКА к сезону Лиги Европы| http://soccernews.ru