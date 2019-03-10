Я всю жизнь готовился к этому: Сульшер прокомментировал свою работу в "Манчестер Юнайтед"

Теги манчестер юнайтедуле гуннар сульшер

Я всю жизнь готовился к этому: Сульшер прокомментировал свою работу в "Манчестер Юнайтед"

Исполняющий обязанности главного тренера "Манчестер Юнайтед" Уле-Гуннар Сульшер прокомментировал свою работу в английском клубе. Об этом сообщает официальный сайт команды.

"Я думаю, что втайне всегда хотел делать то, что делаю сейчас. Я всегда верил в то, что могу быть тренером, а не игроком.

Для меня большая честь быть тем, кто принимает решения в таком клубе. Думаю, я всю жизнь готовился к этому. Во мне много энергии, и мне это нравится. Хорошо быть в Манчестере", - сказал норвежец. 

Напомним, что 46-летний Сульшер стал главным тренером "Манчестер Юнайтед" в конце декабря 2018 года, после того, как клуб уволил Жозе Моуринью.

Читайте также: "Манчестер Юнайтед" нацелился на защитника "Бенфики"| http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Анонс главных событий 10 марта

Анонс главных событий 10 марта

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити Манчестер Сити 30 74
2 Ливерпуль Ливерпуль 29 70
3 Тоттенхэм Тоттенхэм 30 61
4 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 29 58
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 29 57
6 Челси Челси 28 56
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 29 43
8 Уотфорд Уотфорд 30 43
9 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 30 39
10 Лестер Сити Лестер Сити 30 38
11 Эвертон Эвертон 30 37
12 Борнмут Борнмут 30 37
13 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 30 34
14 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 30 33
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 29 33
16 Саутгемптон Саутгемптон 30 30
17 Бернли Бернли 29 30
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 30 28
19 Фулхэм Фулхэм 30 17
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 30 14
Полная таблица

топ-5 тегов