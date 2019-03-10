Я всю жизнь готовился к этому: Сульшер прокомментировал свою работу в "Манчестер Юнайтед"

Исполняющий обязанности главного тренера "Манчестер Юнайтед" Уле-Гуннар Сульшер прокомментировал свою работу в английском клубе. Об этом сообщает официальный сайт команды.

"Я думаю, что втайне всегда хотел делать то, что делаю сейчас. Я всегда верил в то, что могу быть тренером, а не игроком.



Для меня большая честь быть тем, кто принимает решения в таком клубе. Думаю, я всю жизнь готовился к этому. Во мне много энергии, и мне это нравится. Хорошо быть в Манчестере", - сказал норвежец.



Напомним, что 46-летний Сульшер стал главным тренером "Манчестер Юнайтед" в конце декабря 2018 года, после того, как клуб уволил Жозе Моуринью.

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