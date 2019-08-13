"Я взрослел вместе с вами": Джорджевич попрощался с "Зенитом"

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"Я взрослел вместе с вами": Джорджевич попрощался с "Зенитом"

Форвард Лука Джорджевич написал прощальное письмо, адресованное "Зениту" и его болельщикам.

"Я приехал юношей в этот прекрасный город и взрослел вместе с вами, становясь мужчиной, и всегда ощущал себя как дома! Огромная благодарность за вашу поддержку, я никогда не забуду время, которое провёл в этом красивом городе!" - говорится в публикации Джорджевича в инстаграме.

Черногорский нападающий выступал за "Зенит" с 2012 года, а в понедельник было объявлено о его переходе в "Локомотив".

Джорджевич за 7 лет сыграл за "сине-бело-голубых" всего 30 матчей, забил 3 гола и сделал 2 ассиста. За этот период он четырежды сдавался в аренду другим клубам.

Не пропустите: "Зенит" не будет искать замену Джорджевичу. | http://soccernews.ru
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