"Я взрослел вместе с вами": Джорджевич попрощался с "Зенитом"
Форвард Лука Джорджевич написал прощальное письмо, адресованное "Зениту" и его болельщикам.
"Я приехал юношей в этот прекрасный город и взрослел вместе с вами, становясь мужчиной, и всегда ощущал себя как дома! Огромная благодарность за вашу поддержку, я никогда не забуду время, которое провёл в этом красивом городе!" - говорится в публикации Джорджевича в инстаграме.
Черногорский нападающий выступал за "Зенит" с 2012 года, а в понедельник было объявлено о его переходе в "Локомотив".
Джорджевич за 7 лет сыграл за "сине-бело-голубых" всего 30 матчей, забил 3 гола и сделал 2 ассиста. За этот период он четырежды сдавался в аренду другим клубам.
Не пропустите: "Зенит" не будет искать замену Джорджевичу. | http://soccernews.ru
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|Арсенал Тула
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|5
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|8
|Рубин
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|Урал
|5
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|Динамо Москва
|5
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|12
|Тамбов
|5
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|3
|15
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|Оренбург
|5
|1