"Я же не могу на него надеть наручники": Федун прокомментировал уход из "Спартака" Солтмурада Бакаева

Владелец московского "Спартака" Леонид Федун поделился мыслями об уходе из клуба полузащитника Солтмурада Бакаева.

Напомним, что казанский "Рубин" приобрёл 20-летнего футболиста за 20 миллионов рублей (около 290 тысяч евро). При этом у "красно-белых" есть право обратного выкупа игрока за 4,5 миллиона евро.

"Они объяснили свою позицию. У нас нет аргументов. Если человек считает, что ему потом пробиться в основной состав "Спартака" проще через "Рубин", как он сам сказал... Что я могу сделать? Всё, что я мог сделать, я пытался сделать. Я же не могу на него надеть наручники и сказать: "Давай оставайся в команде". Это был его выбор.

В чём логика? Вы можете пойти к Бакаеву потом и спросить. Чего вы меня спрашиваете сейчас? Претензии к Цорну из-за неудачи в переговорах? Ну если мы предложили контракт по деньгам больше, чем предложил "Рубин", что я могу сделать? Боль и разочарование от ухода Бакаева? А почему... подождите, он что, моя жена? Перестаньте, у меня столько воспитанников ушло. Вон Прошляков играет за "Ростов", тоже считался звездой. Постоянно ребята уходят. Это бизнес для них", - сказал Федун.

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