"Я же не могу на него надеть наручники": Федун прокомментировал уход из "Спартака" Солтмурада Бакаева
Владелец московского "Спартака" Леонид Федун поделился мыслями об уходе из клуба полузащитника Солтмурада Бакаева.
Напомним, что казанский "Рубин" приобрёл 20-летнего футболиста за 20 миллионов рублей (около 290 тысяч евро). При этом у "красно-белых" есть право обратного выкупа игрока за 4,5 миллиона евро.
"Они объяснили свою позицию. У нас нет аргументов. Если человек считает, что ему потом пробиться в основной состав "Спартака" проще через "Рубин", как он сам сказал... Что я могу сделать? Всё, что я мог сделать, я пытался сделать. Я же не могу на него надеть наручники и сказать: "Давай оставайся в команде". Это был его выбор.
В чём логика? Вы можете пойти к Бакаеву потом и спросить. Чего вы меня спрашиваете сейчас? Претензии к Цорну из-за неудачи в переговорах? Ну если мы предложили контракт по деньгам больше, чем предложил "Рубин", что я могу сделать? Боль и разочарование от ухода Бакаева? А почему... подождите, он что, моя жена? Перестаньте, у меня столько воспитанников ушло. Вон Прошляков играет за "Ростов", тоже считался звездой. Постоянно ребята уходят. Это бизнес для них", - сказал Федун.
Не пропустите: Федун объявил о завершении трансферной кампании "Спартака". | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
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|Зенит Санкт-Петербург
|19
|45
|2
|Краснодар
|19
|35
|3
|Ростов
|19
|34
|4
|ЦСКА Москва
|19
|34
|5
|Локомотив Москва
|19
|34
|6
|Арсенал Тула
|19
|25
|7
|Уфа
|19
|25
|8
|Динамо Москва
|19
|24
|9
|Урал
|19
|24
|10
|Спартак Москва
|19
|22
|11
|Тамбов
|19
|21
|12
|Ахмат
|19
|19
|13
|Рубин
|19
|19
|14
|Оренбург
|18
|19
|15
|Крылья Советов
|19
|18
|16
|Сочи
|18
|15