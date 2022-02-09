"Я – "Железный Человек". Агуэро рассказал подробности операции на сердце

Фото: инстаграм Серхио Агуэро/Автор неизвестен

Бывший сборной Аргентины Серхио Агуэро рассказал подробности своей операции на сердце.

"Мне поставили чип в сердце. Теперь ночью я могу стрелять светящимися лучами. Я – "Железный Человек". Если сердце начинает биться сильнее, то чип посылает сигнал доктору.

Помню, как приехал в больницу. Врач воткнул иглу мне в грудь. Затем он взял что-то вроде бритвы и спросил, не больно ли мне. После этого доктор сказал, что нож плохо режет, поэтому он поменял лезвие. Это было похоже на то, как вы едите мясо, и вам нужен острый нож. Мне не было больно. Я веду учет своего состояния, и врач контролирует меня", - приводит слова Агуэро Marca.

Напомним, что 33-летний Агуэро вынужден был завершить карьеру из-за проблем с сердцем. Он выступал за "Индепендьенте", "Атлетико", "Манчестер Сити" и "Барселону". За сборную Аргентины сыграл 101 матч и забил 41 мяч.

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