"Я – "Железный Человек". Агуэро рассказал подробности операции на сердце
Фото: инстаграм Серхио Агуэро/Автор неизвестен
Бывший сборной Аргентины Серхио Агуэро рассказал подробности своей операции на сердце.
"Мне поставили чип в сердце. Теперь ночью я могу стрелять светящимися лучами. Я – "Железный Человек". Если сердце начинает биться сильнее, то чип посылает сигнал доктору.
Помню, как приехал в больницу. Врач воткнул иглу мне в грудь. Затем он взял что-то вроде бритвы и спросил, не больно ли мне. После этого доктор сказал, что нож плохо режет, поэтому он поменял лезвие. Это было похоже на то, как вы едите мясо, и вам нужен острый нож. Мне не было больно. Я веду учет своего состояния, и врач контролирует меня", - приводит слова Агуэро Marca.
Напомним, что 33-летний Агуэро вынужден был завершить карьеру из-за проблем с сердцем. Он выступал за "Индепендьенте", "Атлетико", "Манчестер Сити" и "Барселону". За сборную Аргентины сыграл 101 матч и забил 41 мяч.
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|Команда
|М
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|2
|Барселона
|19
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|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14