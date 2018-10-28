Яго Аспас оформил хет-трик после бессонной ночи в роддоме

Форвард "Сельты" Яго Аспас оформил хет-трик в матче десятого тура испанской Примеры против "Эйбара".

Как сообщает El Mundo, минувшую ночь 31-летний футболист провёл в роддоме рядом со своей женой, которая родила ему второго ребёнка.

"Это особенный матч для меня, я был в больнице, практически не спал и похоже, что это хорошо" - сказал Аспас.

В текущем сезоне на счету нападающего 8 голов в 10 матчах чемпионата Испании. | http://soccernews.ru