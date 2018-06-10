Яго Аспас поучаствовал в девяти голах в 10 матчах за сборную Испании

Форвард "Сельты" и сборной Испании Яго Аспас поразил ворота Туниса в товарищеском матче.

Как сообщает Opta, 30-летний футболист поучаствовал в девяти голах в 10 матчах в составе "Фурии Рохи".

Аспас в футболке национальной команды забил пять голов и сделал четыре результативных передачи. | http://soccernews.ru