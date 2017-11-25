Яго Аспас принёс "Сельте" победу над "Леганесом"

Теги сельта виголеганес

Яго Аспас принёс "Сельте" победу над "Леганесом"

В рамках 13-го тура испанской Примеры "Сельта" дома минимально обыграла "Леганес" благодаря голу Яго Аспаса с пенальти в середине первого тайма.

"Сельта" – "Леганес" - 1:0

Гол: Аспас, 27 (пенальти) - 1:0.

"Сельта": Бланко, Кабраль, Кастро, Мальо, Фонтас, Васс, Лоботка, Хосабед (Радоя, 83), Систо (Мор, 77), Аспас, Макси Гомес (Гвидетти, 70).

"Леганес": Куэльяр, Муньос (дос Сантос, 46), Рауль Гарсия, Сальдуа, Сиовас (Тито, 58), Моран, Гумбау, Шимановски, Брашанац (Эль-Жар, 23), Амрабат, Герреро.  

Не пропустите: Наставник "Валенсии" собирается обыграть "Барселону". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Месси продлил контракт с "Барселоной"

Месси продлил контракт с "Барселоной"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 12 34
2 Валенсия 12 30
3 Реал Мадрид 12 24
4 Атлетико Мадрид 12 24
5 Севилья 12 22
6 Вильярреал 12 21
7 Реал Сосьедад 12 18
8 Сельта Виго 13 17
9 Леганес 13 17
10 Бетис 12 17
11 Хетафе 12 16
12 Жирона 12 16
13 Леванте 12 15
14 Эспаньол 12 13
15 Атлетик Бильбао 12 12
16 Депортиво Ла-Корунья 12 11
17 Эйбар 12 11
18 Малага 12 7
19 Алавес 12 6
20 Лас Пальмас 12 6
Полная таблица

топ-5 тегов