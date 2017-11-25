Яго Аспас принёс "Сельте" победу над "Леганесом"

В рамках 13-го тура испанской Примеры "Сельта" дома минимально обыграла "Леганес" благодаря голу Яго Аспаса с пенальти в середине первого тайма.

"Сельта" – "Леганес" - 1:0

Гол: Аспас, 27 (пенальти) - 1:0.

"Сельта": Бланко, Кабраль, Кастро, Мальо, Фонтас, Васс, Лоботка, Хосабед (Радоя, 83), Систо (Мор, 77), Аспас, Макси Гомес (Гвидетти, 70).

"Леганес": Куэльяр, Муньос (дос Сантос, 46), Рауль Гарсия, Сальдуа, Сиовас (Тито, 58), Моран, Гумбау, Шимановски, Брашанац (Эль-Жар, 23), Амрабат, Герреро.

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