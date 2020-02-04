Яго Аспас высказался о переходе Смолова в "Сельту"

Лидер атак "Сельты" Яго Аспас поделился мыслями о трансфере российского нападающего Фёдора Смолова.

Напомним, что галисийский клуб арендовал 29-летнего футболиста у "Локомотива" до конца текущего сезона.

"Я хорошо помню Смолова в играх за сборную России. Особенно запомнился наш товарищеский матч в Санкт-Петербурге. Мы сыграли 3:3, и Фёдор забил два гола. По его действиям было понятно, что это классный форвард, с отличной техникой. Рад, что он присоединился к "Сельте". Надеюсь, что в оставшихся матчах он забьёт много голов и поможет нам спасти сезон", - сказал Аспас.

Смолов дебютировал за "Сельту" в минувшую субботу. Он вышел на замену в матче Примеры с "Валенсией" и провёл на поле около 17 минут.

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