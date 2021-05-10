Яго Эррерин покинет "Атлетик"

Фото: инстаграм Эррерин/Автор неизвестен

Голкипер "Атлетика" Бильбао Яго Эррерин покинет команду по окончании сезона, сообщает официальный Twitter клуба.

33-летний игрок выступал за команду на протяжении восьми сезонов. Он провел за команду 119 матчей. В текущем сезоне он ни разу не вышел на поле.

В составе "Атлетика" Эррерин стал победителем Суперкубка Испании.

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