Яка Бийол мог продолжить карьеру в турецком "Анкарагюджю", но отказал клубу

Хавбек ЦСКА Яка Бийол мог продолжить карьеру в турецком "Анкарагюджю". Об этом сообщает Sport24.

По данным источника, футболист отказал клубу, так как ждет предложений из Европы.

На данный момент рассматриваются предложения с арендой и полноценным трансфером, но в связи с кризисом вариант с арендой наиболее вероятен.

Бийол играет в ЦСКА с лета 2018 года. За московский клуб футболист провел 65 матчей, забил 6 голов и сделал 5 ассистов. Его контракт с ЦСКА рассчитан до 2023 года.

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