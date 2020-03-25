Якубко рассказал, почему он считает экс-защитника "Рубина" Наваса "говном"

Бывший нападающий "Сатурна", "Химок", "Москвы", "Сатурна" и "Динамо" Мартин Якубко рассказал, что он так и не простил экс-защитника "Рубина" и "Ростова" Сесара Наваса, который сломал ему челюсть в матче чемпионата России.

"Ивица Крижанац - очень противный человек в футбольном плане. А не по человеческим качествам. И еще, конечно, одно говно, которое сломало мне челюсть (Сесар Навас из "Рубина"). Но я лучше промолчу. Как можно его простить? Как можно назвать этого ******** (гомосексуалиста)? Я не знаю даже. Если тебя умышленно ударили в лицо", – сказал Якубко в интервью каналу Анару Ибрагимову в "Яндекс.Дзен".

Инцидент между Якубко и Навасом произошел в 2012 году. В матче "Рубин" - "Амкар" Навас попал Якубко коленом в лицо, и этот удар привел к перелому.

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