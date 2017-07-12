Якубовичу вручили футболку "Карабаха"

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Якубовичу вручили футболку "Карабаха"Известный телеведущий Леонид Якубович побывал на матче чемпионата Азербайджана между "Карабахом" и "Самтредией".

После игры шоумену вручили майку команды-хозяйки поля. Игра завершилась победой "Карабаха" со счётом 5:0.

"Я больше за красивый футбол, я не являюсь болельщиком. Ни за кого не болею. Впервые в Азербайджане посмотрел футбол вживую. По сравнению с просмотром по телевидению просмотр футбола на стадионе вызывает различные чувства", - сказал он.  | soccernews.ru

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