Якубу Айегбени объявил о завершении карьеры

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Якубу Айегбени объявил о завершении карьеры

Известный нигерийский форвард Якубу Айегбени принял решение повесить бутсы на гвоздь, сообщает Sky Sports.

Футболист объявил о завершении карьеры в день своего 35-летия. Его последним клубом был "Ковентри".

Якубу Айегбени известен по выступлениям в АПЛ, где он защищал цвета "Портсмута", "Мидлсбро", "Эвертона", "Лестера", "Блэкберна" и "Рединга". За сборную Нигерии сыграл 58 матчей и забил 21 гол.

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