Якупович стал игроком "Лестера"

"Лестер" на своём официальном сайте объявил о переходе голкипера "Халла" Элдина Якуповича.

Сумма трансфера пока не разглашается. По данным СМИ, "лисы" заплатили за 32-летнего стража ворот 2,3 миллиона евро. Стороны заключили контракт до лета 2020 года.

Якупович выступал за "Халл" с 2012 года. Сдавался в аренду "Лейтон Ориент".

Не пропустите: Ключевой защитник "Лестера" пропустит начало сезона. | http://soccernews.ru