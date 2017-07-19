Якупович стал игроком "Лестера"

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Якупович стал игроком "Лестера"

"Лестер" на своём официальном сайте объявил о переходе голкипера "Халла" Элдина Якуповича.

Сумма трансфера пока не разглашается. По данным СМИ, "лисы" заплатили за 32-летнего стража ворот 2,3 миллиона евро. Стороны заключили контракт до лета 2020 года.

Якупович выступал за "Халл" с 2012 года. Сдавался в аренду "Лейтон Ориент".

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