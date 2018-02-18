Ямайский форвард "Байера" Бэйли может получить приглашение из сборной Англии

Форвард "Байера" Леон Бэйли может быть заигран за сборную Англии.

Как сообщает Lequipe, за выступлениями ямайского футболиста следит наставник сборной Англии Гарет Саутгейт. Бэйли был заигран за молодежную команду Ямайки, однако у него есть право выбора между сборными Англии, Бельгии, Германии и Мальты.

Отметим, что бабушка и дедушка футболиста обладают английскими паспортами.

Читайте также: "Байер" назвал стоимость Бэйли, которым интересуются "Арсенал", "Манчестер Юнайтед" и "Челси". | http://soccernews.ru