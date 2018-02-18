Ямайский форвард "Байера" Бэйли может получить приглашение из сборной Англии

Теги англияямайкалеон бэйлибайер леверкузен

Ямайский форвард "Байера" Бэйли может получить приглашение из сборной Англии

Форвард "Байера" Леон Бэйли может быть заигран за сборную Англии.

Как сообщает Lequipe, за выступлениями ямайского футболиста следит наставник сборной Англии Гарет Саутгейт. Бэйли был заигран за молодежную команду Ямайки, однако у него есть право выбора между сборными Англии, Бельгии, Германии и Мальты.

Отметим, что бабушка и дедушка футболиста обладают английскими паспортами.

Читайте также: "Байер" назвал стоимость Бэйли, которым интересуются "Арсенал", "Манчестер Юнайтед" и "Челси". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

"Манчестер Сити" сразится с "Уиганом" в рамках 1/8 финала Кубка Англии

"Манчестер Сити" сразится с "Уиганом" в рамках 1/8 финала Кубка Англии

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 27 72
2 Манчестер Юнайтед 27 56
3 Ливерпуль 27 54
4 Тоттенхэм 27 52
5 Челси 26 50
6 Арсенал Лондон 27 45
7 Бернли 27 36
8 Лестер Сити 27 35
9 Эвертон 27 34
10 Борнмут 27 31
11 Уотфорд 27 30
12 Вест Хэм Юнайтед 27 30
13 Ньюкасл Юнайтед 27 28
14 Брайтон & Хоув Альбион 27 28
15 Кристал Пэлас 27 27
16 Суонси Сити 27 27
17 Хаддерсфилд Таун 27 27
18 Саутгемптон 27 26
19 Сток Сити 27 25
20 Вест Бромвич Альбион 26 20
Полная таблица

топ-5 тегов