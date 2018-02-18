Ямайский форвард "Байера" Бэйли может получить приглашение из сборной Англии
Форвард "Байера" Леон Бэйли может быть заигран за сборную Англии.
Как сообщает Lequipe, за выступлениями ямайского футболиста следит наставник сборной Англии Гарет Саутгейт. Бэйли был заигран за молодежную команду Ямайки, однако у него есть право выбора между сборными Англии, Бельгии, Германии и Мальты.
Отметим, что бабушка и дедушка футболиста обладают английскими паспортами.
Читайте также: "Байер" назвал стоимость Бэйли, которым интересуются "Арсенал", "Манчестер Юнайтед" и "Челси". | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Бонавентура: "Милан" находится в хорошей форме, и результаты стали приходить"
-
Рамос установил рекорд Примеры по количеству желтых карточек
-
Бензема забыл первый мяч в Примере с ноября прошлого года
-
Асенсио: "Если играешь не во всех матчах, не можешь проявить себя в полной мере"
-
Диего Коста: "Некоторые судьи настроены ко мне маниакально"
-
Левандовски: "Я – футболист "Баварии" и хочу отдавать всего себя своему клубу"
-
Зидан: "Надеюсь, отсутствие Марсело будет недолгим"
-
Soccer News открывает вакансии корреспондентов в городах, принимающих ЧМ-2018
-
Гаттузо: "Моя работа должна быть кошмаром игроков до конца сезона"
-
Хоакин: "Мне 36, но я хочу быть на 10 лет моложе"
-
"Манчестер Сити" сразится с "Уиганом" в рамках 1/8 финала Кубка Англии
-
Турнир прогнозов: анонс 36 тура
-
Турнир прогнозов: итоги 35 тура
-
"Марсель" – "Бордо" - 1:0 (обзор)
-
"Марсель" победил "Бордо" благодаря голу Товена
-
"Милан" – "Сампдория" - 1:0 (обзор)
-
"Бетис" – "Реал" - 3:5 (обзор)
-
Бонавентура принес "Милану" победу над "Сампдорией"
-
"Реал" и "Бетис" устроили перестрелку в Севилье, забив восемь голов
-
Роналду забил восемь голов в Ла Лиге в 2018 году и это лучший результат среди всех игроков
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|27
|72
|2
|Манчестер Юнайтед
|27
|56
|3
|Ливерпуль
|27
|54
|4
|Тоттенхэм
|27
|52
|5
|Челси
|26
|50
|6
|Арсенал Лондон
|27
|45
|7
|Бернли
|27
|36
|8
|Лестер Сити
|27
|35
|9
|Эвертон
|27
|34
|10
|Борнмут
|27
|31
|11
|Уотфорд
|27
|30
|12
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|30
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|28
|14
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|15
|Кристал Пэлас
|27
|27
|16
|Суонси Сити
|27
|27
|17
|Хаддерсфилд Таун
|27
|27
|18
|Саутгемптон
|27
|26
|19
|Сток Сити
|27
|25
|20
|Вест Бромвич Альбион
|26
|20