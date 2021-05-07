Ян Облак хочет играть в АПЛ
Фото инстаграм Яна Облака
Вратарь мадридского "Атлетико" Ян Облак намерен сменить команду во время летнего трансферного окна.
По информации ESPN, словенский страж ворот хочет попробовать свои силы в АПЛ. В связи с этим его представители начали контактировать с клубами из топ-6 Премьер-лиги.
Наиболее вероятным местом продолжения карьеры звёздного голкипера считается "Манчестер Юнайтед". Не исключено, что он переберётся на "Олд Траффорд" в обмен на Давида Де Хеа.
Сумма отступных в контракте 28-летнего футболиста составляет 120 миллионов евро, однако "матрасники" могут пойти на компромиссы, учитывая финансовые проблемы из-за пандемии.
В текущем сезоне Облак сыграл за "Атлетико" 42 матча, в которых пропустил 33 гола.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18