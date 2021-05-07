Ян Облак хочет играть в АПЛ

Фото инстаграм Яна Облака

Вратарь мадридского "Атлетико" Ян Облак намерен сменить команду во время летнего трансферного окна.

По информации ESPN, словенский страж ворот хочет попробовать свои силы в АПЛ. В связи с этим его представители начали контактировать с клубами из топ-6 Премьер-лиги.

Наиболее вероятным местом продолжения карьеры звёздного голкипера считается "Манчестер Юнайтед". Не исключено, что он переберётся на "Олд Траффорд" в обмен на Давида Де Хеа.

Сумма отступных в контракте 28-летнего футболиста составляет 120 миллионов евро, однако "матрасники" могут пойти на компромиссы, учитывая финансовые проблемы из-за пандемии.

В текущем сезоне Облак сыграл за "Атлетико" 42 матча, в которых пропустил 33 гола.

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