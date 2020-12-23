Ян Облак назвал лучшего игрока в мире

Вратарь мадридского "Атлетико" Ян Облак поделился мнением лучшем игроке в мире.

"Это, без сомнения, Месси! Он забивал мне часто, очень часто! Он великий игрок, невероятный, лучший!

Я не всегда мог понять, как ему удается забивать мне с такой легкостью. Это похоже, иногда, не на удар даже - на точный пас прямо в ворота.