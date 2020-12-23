Ян Облак назвал лучшего игрока в мире
Вратарь мадридского "Атлетико" Ян Облак поделился мнением лучшем игроке в мире.
"Это, без сомнения, Месси! Он забивал мне часто, очень часто! Он великий игрок, невероятный, лучший!
Я не всегда мог понять, как ему удается забивать мне с такой легкостью. Это похоже, иногда, не на удар даже - на точный пас прямо в ворота.
Секунду назад ты все контролировал, а теперь достаешь мяч из сетки после его удара. С ним всегда нужно быть готовым на 100%", – сказал Облак в интервью Sky Sports.
В этом сезоне Ла Лиги словенский вратарь за 13 матчей пропустил лишь 5 мячей. На его счету 5 "сухих" игр.
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|20
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|Севилья
|20
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|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
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|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
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|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14