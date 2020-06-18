Ян Облак установил рекорд Примеры

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Ян Облак установил рекорд Примеры

Вратарь мадридского "Атлетико" Ян Облак переписал историю чемпионата Испании, сообщает Opta.

27-летний страж ворот быстрее всех провёл 100 сухих матчей в Примере. Для этого ему потребовалось всего 182 игры. Юбилейной для словенца стала вчерашняя встреча "матрасников" с "Осасуной" (5:0).

Голкипер "Атлетико" превзошёл достижение Мигеля Рейны, который достиг аналогичного результата в 222 поединках.

Напомним, что Облак выступает за столичный клуб с лета 2014 года.

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