Ян Облак установил рекорд Примеры
Вратарь мадридского "Атлетико" Ян Облак переписал историю чемпионата Испании, сообщает Opta.
27-летний страж ворот быстрее всех провёл 100 сухих матчей в Примере. Для этого ему потребовалось всего 182 игры. Юбилейной для словенца стала вчерашняя встреча "матрасников" с "Осасуной" (5:0).
Голкипер "Атлетико" превзошёл достижение Мигеля Рейны, который достиг аналогичного результата в 222 поединках.
Напомним, что Облак выступает за столичный клуб с лета 2014 года.
Не пропустите: Месси догнал Уго Санчеса по числу забитых пенальти в Ла Лиге. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
Лента новостей
-
Божович назвал главную проблему Николича в "Локомотиве"
-
Зидан отказался жаловаться на календарь Примеры
-
Слуцкий высказался о скором возобновлении РПЛ
-
"Монако" назвал имя нового спортивного директора
-
1
Роналду впервые в клубной карьере проиграл два финала подряд
-
Вернер забил 26 голов в сезоне Бундеслиге. Немцам подобное не удавалось 8 лет
-
"Арсенал" ни разу не пробил в створ в матче АПЛ впервые с августа 2017 года
-
"Спартак" обратился к болельщикам перед возобновлением РПЛ
-
Неймар отреагировал на новость о возобновлении Лиги Чемпионов
-
ЦСКА опубликовал заявление о травме Дзагоева
-
Ян Облак установил рекорд Примеры
-
"Сочи" отреагировал на вспышку коронавируса в "Ростове". В пятницу у них очный матч
-
Главные новости дня: 17 июня
-
Гаттузо прокомментировал победу над "Ювентусом" в финале Кубка Италии
-
"Аякс" следит за нападающим "Локомотива"
-
Гвардиола высказался о проблеме расизма
-
"Реал" нацелился на форварда "Тоттенхэма"
-
"Бавария" вышла из борьбы за Хаверца
-
"Атлетико" на выезде уничтожил "Осасуну"
-
1
"Ювентус" с Роналду второй год не может выиграть Кубок Италии. До его прихода клуб побеждал три года кряду
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14