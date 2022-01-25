Ян Облак заразился коронавирусом незадолго до матча против "Барселоны"

Фото: инстаграм Облака\Автор неизвестен

Словенский голкипер мадридского "Атлетико" Ян Облак сдал положительный тест на коронавирус, сообщает пресс-служба "матрасников",

Отмечается, что футболист уже отправлен на карантин в соответствии со всему нормами, которые прописаны в ковид-протоколе Ла Лиги.

Nuestro jugador @oblakjan ha dado positivo por COVID-19; se encuentra aislado cumpliendo las recomendaciones de las autoridades sanitarias.



ℹ https://t.co/MhZCGh0410 — Atlético de Madrid (@Atleti) January 25, 2022

Напомним, что уже 6 февраля "Атлетико" предстоит на "Камп Ноу" сыграть против "Барселоны" в матче 23-го тура Ла Лиги.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании словенец сыграл в 21-м матче, в которых пропустил 26 голов. В 6 встречах ему удалось сохранить свои ворота в неприкосновенности.

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