Ян Облак заявил, что имеет общие амбиции с "Атлетико"
Вратарь "Атлетико" Ян Облак рассказал, что будет выступать за клуб пока их амбиции совпадают. Об этом сообщает Marca.
Ранее сообщалось, что 26-летний голкипер продлил контракт с клубом до лета 2023 года.
"Пока амбиции "Атлетико" совпадают с моими, я буду выступать за этот клуб. Некоторым кажется, что команда сдала свои позиции, после того, как ее покинули ведущие игроки, однако на замену им пришли отличные футболисты", - сказал Облак.
Голкипер играет за мадридцев с 2014 года. Вместе с клубом он выигрывал Лигу Европы, Суперкубок УЕФА и Суперкубок Испании.
В нынешнем сезоне словенец участвовал в 46 матчах, пропустив 38 мячей.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|38
|87
|2
|Атлетико Мадрид
|38
|76
|3
|Реал Мадрид
|38
|68
|4
|Валенсия
|38
|61
|5
|Хетафе
|38
|59
|6
|Севилья
|38
|59
|7
|Эспаньол
|38
|53
|8
|Атлетик Бильбао
|38
|53
|9
|Реал Сосьедад
|38
|50
|10
|Бетис
|38
|50
|11
|Алавес
|38
|50
|12
|Эйбар
|38
|47
|13
|Леганес
|38
|45
|14
|Вильярреал
|38
|44
|15
|Леванте
|38
|44
|16
|Реал Вальядолид
|38
|41
|17
|Сельта Виго
|38
|41
|18
|Жирона
|38
|37
|19
|Уэска
|38
|33
|20
|Райо Вальекано
|38
|32