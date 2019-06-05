Ян Облак заявил, что имеет общие амбиции с "Атлетико"

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Ян Облак заявил, что имеет общие амбиции с "Атлетико"

Вратарь "Атлетико" Ян Облак рассказал, что будет выступать за клуб пока их амбиции совпадают. Об этом сообщает Marca.

Ранее сообщалось, что 26-летний голкипер продлил контракт с клубом до лета 2023 года.

"Пока амбиции "Атлетико" совпадают с моими, я буду выступать за этот клуб. Некоторым кажется, что команда сдала свои позиции, после того, как ее покинули ведущие игроки, однако на замену им пришли отличные футболисты", - сказал Облак.

Голкипер играет за мадридцев с 2014 года. Вместе с клубом он выигрывал Лигу Европы, Суперкубок УЕФА и Суперкубок Испании. 

В нынешнем сезоне словенец участвовал в 46 матчах, пропустив 38 мячей.

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