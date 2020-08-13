Ян Вертонген перейдет в португальский топ-клуб

Бельгийский защитник Ян Вертонген станет игроком "Бенфики", сообщает журналист Фабрицио Романо в своем Twitter.

По данным источника, в ближайшее время футболист подпишет контракт с португальским клубом. Соглашение будет действовать до лета 2023 года.

33-летний Вертонген стал свободным агентом после ухода из "Тоттенхэма", за который он выступал на протяжении восьми лет. Также он играл за "Аякс".

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