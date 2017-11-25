Янбаев может покинуть "Краснодар"

"Краснодар" готов рассмотреть предложения по трансферу защитника Рената Янбаева, сообщают российские СМИ.

Тренерский штаб "быков" не рассчитывает на 33-летнего футболиста, поэтому он может покинуть клуб уже в январе.

В этом сезоне Янбаев сыграл за "Краснодар" всего 3 матча во всех турнирах.

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