"Яндекс" хочет приобрести права на трансляции РПЛ

"Яндекс" задумался над приобретением прав на трансляции игр РПЛ на своем сервисе "Яндекс-Эфир".

Как сообщает Betting Insider, РПЛ и "Яндекс" уже проводили тайные переговоры, однако до согласования деталей контракта еще далеко. В РПЛ и "Яндексе" сожалеют, что корпорация не боролась в прошлом году за телеправа, которые достались "Матч ТВ".

Отмечается, что РПЛ не хочет разрывать контракт с "Газпром-Медиа", однако у них есть возможность внести изменения в договор. Таким образом, российский футбол могу начать транслировать на "Яндексе", за счет чего у РПЛ вырастут доходы.

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