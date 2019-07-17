"Яндекс" показал, за какие клубы РПЛ больше всего болеют в регионах

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"Яндекс" показал, за какие клубы РПЛ больше всего болеют в регионах

В большинстве регионов Российской Федерации болеют за "Спартак", сообщает Яндекс.

Поисковая система представила карту России, в которой регионы окрашены в цвета команды, чьи матчи искали чаще всего. 

В итоге лидером по количеству регионов и общему числу фанатов в стране стал "Спартак". Второе место занял "Зенит". Третья позиция у ЦСКА.

Не пропустите: "Зенит" хочет перехватить у "Спартака" вратаря сборной России. | http://soccernews.ru
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"Зенит" хочет перехватить у "Спартака" вратаря сборной России

"Зенит" хочет перехватить у "Спартака" вратаря сборной России

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Команда М О
1 Крылья Советов Крылья Советов 1 3
2 Урал Урал 1 3
3 Ростов Ростов 1 3
4 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 1 3
5 Ахмат Ахмат 1 3
6 Спартак Москва Спартак Москва 1 3
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 1 1
8 Динамо Москва Динамо Москва 1 1
9 Локомотив Москва Локомотив Москва 1 1
10 Рубин Рубин 1 1
11 Уфа Уфа 1 0
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16 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 1 0
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