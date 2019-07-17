"Яндекс" показал, за какие клубы РПЛ больше всего болеют в регионах

В большинстве регионов Российской Федерации болеют за "Спартак", сообщает Яндекс.

Поисковая система представила карту России, в которой регионы окрашены в цвета команды, чьи матчи искали чаще всего.

В итоге лидером по количеству регионов и общему числу фанатов в стране стал "Спартак". Второе место занял "Зенит". Третья позиция у ЦСКА.

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