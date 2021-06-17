Янг близок к переходу в "Астон Виллу"

Теги эшли янгинтер миланастон вилла

Янг близок к переходу в "Астон Виллу"Фото: инстаргам Янга/Автор неизвестен

Как сообщает Sky Sports, защитник "Интера" Эшли Янг близок к возвращению в "Астон Виллу".

По информации источника, согласование условий находится в завершающей стадии. Он покидает "Интер" бесплатно.

Обсуждается контракт сроком на один год с опцией продления еще на 12 месяцев. Ожидается, что 35-летний игрок пройдет медобследование в течение следующих 24 часов.

Напомним, что Янг уже играл за "Астон Виллу" с 2006 по 2011 год.

Также не пропустите: Рамос раскрыл детали своего ухода из "Реала". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Миранчук поделился впечатлениями от Италии

Миранчук поделился впечатлениями от Италии

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов