Янг близок к переходу в "Астон Виллу"

Фото: инстаргам Янга/Автор неизвестен

Как сообщает Sky Sports, защитник "Интера" Эшли Янг близок к возвращению в "Астон Виллу".

По информации источника, согласование условий находится в завершающей стадии. Он покидает "Интер" бесплатно.

Обсуждается контракт сроком на один год с опцией продления еще на 12 месяцев. Ожидается, что 35-летний игрок пройдет медобследование в течение следующих 24 часов.

Напомним, что Янг уже играл за "Астон Виллу" с 2006 по 2011 год.

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