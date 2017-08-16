"Янг Бойз" - ЦСКА - 0:1 (обзор)

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"Янг Бойз" - ЦСКА - 0:1 (обзор)

Предлагаем Вашему вниманию обзор матча 4-го квалификационного раунда Лиги Чемпионов между "Янг Бойз" и ЦСКА (0:1).

Видео: "Янг Бойз" - ЦСКА.

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