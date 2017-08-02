"Янг Бойз" - "Динамо" - 2:0 (обзор)

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"Янг Бойз" - "Динамо" - 2:0 (обзор)Сегодня в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги Чемпионов киевское "Динамо" потерпело поражение от швейцарского "Янг Бойз", тем самым прекратив борьбу за выход в групповую стадию турнира. Смотрите видеообзор этого поединка.

Также читайте отчет об игре. | soccernews.ru

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