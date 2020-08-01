"Янг Бойз" досрочно стал чемпионом Швейцарии

За тур до завершения швейцарской Суперлиги "Янг Бойз" гарантировал себе первое место.

Идущий вторым "Санкт-Галлен" отстал от лидера на 5 очков и потерял шансы на чемпионство.

Для "Янг Бойз" это третья победа в чемпионате подряд и 14-я в истории.

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