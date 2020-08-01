"Янг Бойз" досрочно стал чемпионом Швейцарии
За тур до завершения швейцарской Суперлиги "Янг Бойз" гарантировал себе первое место.
Идущий вторым "Санкт-Галлен" отстал от лидера на 5 очков и потерял шансы на чемпионство.
Для "Янг Бойз" это третья победа в чемпионате подряд и 14-я в истории.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Янг Бойз
|33
|67
|2
|Санкт-Галлен
|33
|62
|3
|Базель
|33
|59
|4
|Серветт
|33
|46
|5
|Люцерн
|33
|42
|6
|Цюрих
|32
|42
|7
|Лугано
|33
|40
|8
|Тун
|33
|35
|9
|ФК Сьон
|32
|32
|10
|Невшатель Ксамакс
|33
|27