"Янг Бойз" и "Аталанта" сыграли в результативную ничью, забив шесть голов на двоих

Фото: инстаграм "Аталанты"/Автор неизвестен

В матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов "Янг Бойз" на своем поле сыграл вничью с "Аталантой" со счетом 3:3.

В составе хозяев голы забили Жордан Сьебатшо, Венсан Сьерро и Сильван Хефти. В составе гостей отличились Дуван Сапата, Хосе Луис Паломино и Луис Муриэль.

"Аталанта", набрав шесть очков, осталась на третьем месте в турнирной таблице группы F. "Янг Бойз" с четырьмя очками занимает последнюю, четвертую позицию.

"Янг Бойз" Швейцария – "Аталанта" Италия - 3:3 (1:1)

Голы: Сапата, 10 - 0:1, Сьебатшо, 39 - 1:1, Паломино, 51 - 1:2, Сьерро, 80 - 2:2, Хефти, 84 - 3:2, Муриэль, 87 - 3:3

"Янг Бойз": Фэвр, Хефти, Бюрги, Лаупер, Гарсия, Мартинс Перейра (Канга, 89), Эбишер, Ридер (Сьерро, 67), Нгамале, Сьебатшо, Элиа (Мамбимби, 67).

"Аталанта": Муссо, Дзаппакоста (Пеццелла, 46), Паломино, Толои, Демирал (Гимшити, 71), Мэле (Муриэль, 87), де Рон, Фройлер (Пессина, 78), Пашалич (Копмейнерс, 71), Малиновский, Сапата.

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