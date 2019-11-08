"Янг Бойз" и "Фейеноорд" обменялись голами, а "Рейнджерс" обыграл "Порту"

"Янг Бойз" и "Фейеноорд" обменялись голами в 4-м туре Лиги Европы. В параллельном матче группы G "Рейнджерс" обыграл "Порту".

Швейцарский и шотландский коллективы лидируют. Португальская и голландская команды занимают последние места.

"Фейеноорд" - "Янг Бойз" - 1:1 (1:0)

Голы: Бергхейс, 18 (с пенальти) - 1:0, Шпильманн, 71 - 1:1.

"Фейеноорд": Фермер, ван дер Хейден, Ие (Сенеси, 73), Хапс, Карсдорп, Торнстра, Тапия, Кекджю, Йергенсен, Бергхейс, Синистерра (Ларссон, 73).

"Янг Бойз": фон Балльмоос, Серенсен, Гарсия, Лотомба (Янко, 68), Цезигер, Лустенбергер, Эбишер, Фасснахт, Нсаме, Ассале (Мамбимби, 86), Нгамале (Шпильманн, 68).

"Рейнджерс" - "Порту" - 2:0 (0:0)

Голы: Морелос, 69 - 1:0, Дэйвис, 73 - 2:0.

"Рейнджерс": Макгрегор, Таверньер, Хеландер, Голдсон, Баришич, Дэйвис, Джэк, Камара, Баркер (Эрфилд, 65), Кент (Арибо, 83), Морелос (Дефо, 85).

"Порту": Марчесин, Пепе (Диас, 49), Маркано, Мбемба, Алекс Теллес, Манафа, Данилу Перейра, Отавиу (Силва, 74), Урибе, Корона, Соарес (Зе Луиш, 64).

Положение команд группы G: "Янг Бойз" - 7, "Рейнджерс" - 7, "Порту" - 4, "Фейеноорд" - 4.

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